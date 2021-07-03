Пожар у строительных бытовок разгорелся в Мурино

В Мурино произошел пожар на территории стройплощадки. Фото: СОЦСЕТИ

В Мурино произошел пожар у бытовок на строительной площадке на Графской улице. Огонь и огромный столб черного дыма массово фотографируют, снимают на видео и публикуют в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев, загорелся строительный мусор. На место вызвали спецслужбы. Первой приехала «скорая», а затем уже подоспели спасатели МЧС.

Пожар уже тушат. Фото: СОЦСЕТИ

- Ого. Далеко от нас, но запах гари чувствуется в начале бульвара Менделеева, - пишет одна из жительниц Мурино.

- Уже до Охтинской аллеи дошло, дышать нечем, - жалуются в ответ другие.

Официальной информации от МЧС по поводу пожара пока не поступало. Главное, что огонь уже тушат.