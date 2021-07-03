Милонов предложил создать в России трудовые лагеря для мигрантов-преступников

А еще Виталий Милонов раскритиковал популярную игрушку поп-ит.

Виталий Милонов предложил создать в России трудовые лагеря для мигрантов, совершивших преступление. В эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM дептуат Госдумы отметил, что гостей страны нужно воспитывать. Милонов не скрывает, что всецело поддерживает идею ФСИН о появлении исправительных центров для осужденных.

- Я предлагал еще ранее при пересечении границ с РФ заставлять мигрантов покупать страховку, которая гарантирует их моментальную депортацию, «столыпинский вагон» до границы, в случае провинности, - выпалил Милонов в радиоэфире. – Нужно четко прописать правила их пребывания здесь. У преступности есть национальность! У нас половина тюрем заняты мигрантами. Нечего содержать за госсчет этих бездельников. Можно ввести, как вариант, тяжелые исправительные работы для них. Нечего их кормить просто так! Пусть отрабатывают, негодяи, свой хлеб. Национализм с этим нечего общего не имеет!

К слову, в начале пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге возник дефицит рабочей силы из-за оттока из страны мигрантов, на что сетовали в Смольном.