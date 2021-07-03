«День Достоевского» в Петербурге пройдет с ограничениями по коронавирусу

В Петербурге пройдет "День Достоевского" с квестом по мотивам "Преступления и наказания". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 3 июля в очном формате пройдет «День Достоевского». Его проведение согласовали в Смольном. Но без ограничений по коронавирусу не обошлось. В экскурсионных группах будет не более 15 посетителей музея классика русской литературы. Кроме этого с посетителей будут требовать носить защитные маски.

В основном, мероприятия состоятся на открытом воздухе, а не в помещении музея.

- В субботу, 3 июля Музей Достоевского организовывает прогулки по различным маршрутам. Петербуржцы смогут пройтись по знаменитым адресам «Преступления и наказания» и поучаствовать в квесте «По следам Раскольникова», - пишет «Мойка78».