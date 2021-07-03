Жарко и солнечно будет в Петербурге в субботу, 3 июля

Погода позволит позагорать и отдохнуть на выходных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Хорошая, теплая и солнечная погода будет стоять в Петербурге на выходных, несмотря на давнюю традицию портиться к уик-энду. Уже в наступившую субботу столбик термометра поднимется до +27 градусов.

- 3 июля в Петербурге будет без осадков, ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение дня составит от 25 до 27 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 9 утра контрольные термометры городского гидрометцентра уже показывают +22 градуса. На небе - ясно, ветра практически нет. Влажность составляет всего 45%, а давление держится на уровне 762,1 мм ртутного столба, что чуть выше нормы.

В воскресенье, 4 июля, погода будет такой же, воздух прогреется до +28 градусов.