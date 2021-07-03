Химикам, варившим наркотики в «Газели» и доме под Петербургом, грозит до 20 лет тюрьмы

Дело варщиков мефедрона передано в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главное следственное управление МВД России завершило работу над делом пяти жителей Петербурга, организовавших нарколабораторию в частном доме в поселке Новый Белоостров. Здесь «химики» синтезировали мефедрон почти в промышленных масштабах. А для мобильности, у них была передвижная лаборатория на колесах, смонтированная в кузове Газели».

- В ходе задержаний и обысков у обвиняемых была изъята смесь, содержащая наркотическое средство - мефедрон массой более 8 кг, а также химическая посуда, оборудования и реактивы, из которых можно было произвести около 4,5 кг. наркотика, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Всего в руках полиции оказались четверо мужчин в возрасте от 38 лет до 51 года, двое из которых плюс 42-летняя женщина, непосредственно производили наркотик, а двое были организаторами «бизнеса». Последних поймали уже в Пулково, при попытке сбежать.

Теперь всем пятерым грозит до 20 лет лишения свободы. Дело передано для рассмотрения судом.