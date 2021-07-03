Более 50 тысяч человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге

Рекордное число петербуржцев проверили на ковид за минувшие сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 50 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Это - рекордный показатель за последнее время. Данные на утро субботы, 3 июля, приводит городской оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 50 396 человек, - уточняет служба информации Смольного.

Также, по данным городской администрации, операторами Единой информационно-справочной службы «122» принято и обработано 20 270 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Петербуржцам напоминают, что по этому же короткому номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, на вакцинацию или ревакцинацию от ковида.