«Дастер» протаранил грузовик на дамбе

"Рено" разбился на дамбе. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром субботы на КАД Петербурга в районе дамбы. Здесь водитель белого «Рено Дастер» не успел затормозить и его кроссовер врезался в грузовик. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, снявшие видео последствий аварии.

- «Дастер» влетел в «Камаз» на дамбе после Кронштадта, - пишут автомобилисты в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На месте происшествия работают спасатели и полиция, также рядом находится машина реанимации. Состояние водителя и были ли в «Рено» еще люди, пока не сообщается.

В результате аварии оказался занят левый ряд трассы, что вызвало появление небольшого затора. На данный момент пробка уже рассосалась.