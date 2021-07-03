Вакцину «Эпиваккорона» начнут производить в Петербурге

"Эпиваккорону" начнут производить в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вакцину от коронавируса «Эпиваккорона» будут производить в Петербурге. Об этом заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

- Начиная с июля подключается площадка «Герофарм» в Санкт-Петербурге и в Москве для того, чтобы расширить и увеличить объем вакцины, который будет доступен для населения, - приводит слова Максютова ТАСС.

Напомним, что сейчас в Петербурге наблюдается дефицит «Эпиваккороны» и другого препарата «КовиВак». Запись на прививку этими вакцинами временно приостановлена. Основную часть горожан прививают «Спутником V», который производится в том числе в Петербурге.

«Спутником» же будут прививать и тех петербуржцев, кто с 5 июля придет на ревакцинацию. Причем вне зависимости от того, какой вакциной человек был привит изначально. По словам специалистов, такое смешение допустимо.