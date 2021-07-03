1733 новых случая заражения коронавирусом выявили в Петербурге за сутки

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по ситуации с коронавирусом в России приводит федеральный портал «Стопкоронавирус», собирающий данные со всех региональных оперативных штабов. Так, за минувшие сутки в Петербурге заболели еще 1733 человека. Всего с начала пандемии число заражений в городе достигло 474 668 случаев.

Из этого числа 453 301 пациент выздоровел (+2590 за сутки), а жертвами болезни стали 16 672 человека - за минувший день медики подтвердили еще 110 смертельных случаев среди больных с ковидом.

В активной стадии заболевания находятся 4695 горожан. Причем из тех, кто госпитализирован, 22% - в тяжелом состоянии, а около 6600 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Тесты на наличие ковида за сутки сдали более 50 тысяч горожан, что является рекордным показателем.

По Ленинградской области ситуация следующая: заболели еще 196 человек (49 340 с начала пандемии); 72 - выздоровели (45 065); 11 - умерли (1784). В активной стадии болезни находится 2491 пациент.