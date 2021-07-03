Детский сад обстреляли из пневматики в Красносельском районе Петербурга

Хулигана с пневматикой задержали на улице Доблести. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Красносельского района задержали молодого уроженца Украины, который, как заявила одна из местных жительниц, стрелял из окна в сторону детского сада. Все произошло утром 2 июля на улице Добровольцев.

- В полицию поступило заявление от женщины 1955 года рождения о том, что она просит привлечь к ответственности человека, который с балкона своей квартиры не менее 20 раз выстрелил по направлению к детскому саду. Она считает действия хулиганскими и опасается за свою жизнь, - сообщает источник «КП-Петербург».

На место происшествия выехал наряд, который задержал 27-летнего мужчину. У него изъят пневматический пистолет и 15 стальных шариков. Еще пять пулек было найдено на улице.

Сейчас по факту ЧП ведется проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.