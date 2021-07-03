На Эльбрусе спасли молодого альпиниста из Петербурга

Петербуржца спасли с высоты 5100 метров. Фото: 07.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС сняли с Эльбруса петербургского альпиниста, который резко почувствовал себя плохо, совершая восхождения. Сигнал бедствия группа из двух человек подала ранним утром 3 июля с высоты 5100 метров.

- По предварительной информации у одного из альпинистов признаки горной болезни. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского отряда МЧС России в количестве пяти человек и двух единиц техники, - сообщала пресс-служба Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Через несколько часов поисковики поднялись до нужной высоты и звакуировали с нее 31-летнего петербуржца, а также второго альпиниста. Внизу, на стоянке поляны «Азау», спортсмены почувствовали себя лучше и от дальнейшей помощи отказались.

В 11:00 спасательные работы на Эльбрусе были завершены. А в МЧС еще раз напоминают альпинистам о необходимости регистрироваться у них перед выходом на маршрут. На данный момент восхождение на вершину совершают почти 1200 человек в составе 106 групп.