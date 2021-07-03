Парня в красных трусах сняли с карниза дома полицейские Петербурга

Парня в трусах спасли с высоты 4 этажа. Фото: vk.com/dorinspb

Не совсем адекватного молодого человека пришлось спасать постовым полицейским и сотрудникам ГИБДД в Василеостровском районе. Ранним утром 3 июля местные жители сообщили, что на карнизе 4-го этажа стоит странный парень в трусах.

- Благодаря совместной, оперативной работе инспекторов ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району и сотрудников роты ППСП, удалось избежать падения данного персонажа - мужчины 1996 года рождения, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».

Кроме слов очевидцев о мужчине на карнизе, в полицию поступил звонок и о стрельбе в одной из квартир дома. Как оказалось, звонил сам нарушитель спокойствия. Позднее мужчина заявил, что его угрожал застрелить сосед, доску которого он напугал своим странным видом.

Правда, как именно это произошло, парень объяснить толком не смог. Зато признался в употреблении наркотиков. В итоге его сняли с карниза и передали медикам. Дальше в истории разбираться будет уже участковый.