Автобус сгорел у Валаамского подворья в Петербурге

На Старо-Петергофском проспекте горел автобус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пассажирский автобус сгорел жнем субботы, 3 июля, на Старо-Петергофском проспекте, как раз напротив Валаамского подворья. О ЧП в соцсетях сообщают местные жители, ставшие очевидцами инцидента. Из-за происшествия движение было перекрыто сотрудниками полиции, машины пускали в объезд. А позднее пришел комментарий от МЧС.

- В 13:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, на пересечении Старо-Петергофского проспекта и Нарвского проспекта. В автобусе происходило горение в моторном отсеке, - сообщает пресс-служба петербургского управления ведомства.

В 13:54 пожар был ликвидирован. На место выезжали две единицы техники МЧС и 10 спасателей. Сведений о пострадавших в результате возгорания нет.