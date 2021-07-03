Выпускники петербургской школы не смогли подать документы в вуз из-за ошибочных QR-кодов

Эксперимент с QR-кодами на аттестатах подпортил настроение выпускникам школы в Калининском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Не самый приятный сюрприз получили выпускники одной из школ Калининского района Петербурга. Им выдали аттестаты об образовании с ошибочными QR-кодами. Эта мера введена в нынешнем году и должна защитить аттестаты от подделок, но механизм дал сбой и дети не смогли подать документы в вузы.

- Коды присваивают сами школы в специальной программе. В этой школе было 43 выпускника, первому, с фамилией на А. присвоили QR-код, проверили, все было хорошо, и дальше пошли по списку без проверки. Ситуация уже под контролем, - рассказали газете «Петербургский дневник» в пресс-службе администрации Калининского района.

Правильные документы детям обещали выдать уже на следующей неделе.

В администрации школы уже принесли родителям и выпускникам извинения, а также пообещали выяснить, технический был это сбой или человеческий фактор.

Напомним, что подать документы в вузы можно до 25 июля.