Губернатор Петербурга похвалил директора ТЦ за вакцинацию во время его визита

Губернатор посетил прививочный пункт в ТЦ "Питер Радуга". Фото: пресс-служба администрации СПб

Губернатор Петербурра Александр Беглов во время объезда Московского района побывал в одном из крупных торговых центров, где зашел на пункт вакцинации от коронавируса. Здесь уже было многолюдно, а управляющий ТЦ «Питер Радуга», чтобы подать пример, сам привился от ковида. За что получил похвалу от главы города.

- Это хороший пример сотрудникам и рестораторам, - заявил губернатор. - Жители понимают, что необходимо обезопасить себя, своих родных и близких. Ряд регионов сейчас предъявляют требования к вакцинации. Если кто-то выезжает на юг или в другие страны – надо быть вакцинированным.

Напомним, что сам Александр Беглов привился от коронавируса еще в начале года, а совсем недавно сделал себе повторную прививку то есть прошел ревакцинацию. Масштабно этот процесс стартует в Петербурге с 5 июля.

Что касается пункта вакцинации, то он работает в ТЦ «Питер Радуга» ежедневно с 10:00 до 20:00. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.