В полиции рассказали о массовом ДТП с «Тойотой» в Стельне

Пьяный на "Тойоте" устроил ДТП в Стрельне. Фото: vk.com/spb_today / "Мегаполис"

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти прокомментировали резонансное ДТП, которое устроил нетрезвый водитель зеленой «Тойоты». Сначала он устроил конфликт с гонками на КАДе, а потом снес несколько припаркованных машин в Стрельне. Очевидцы сообщали об угрозах, в том числе полиции, и пистолете. Но этому подтверждений не нашлось.

- В 13:48 на КАД в Московском районе был дорожный конфликт, участником которого стал автомобиль «Тойота». В 15:30 на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне водитель, находившийся в алкогольном опьянении, совершил ДТП, врезался в три машины. Пострадавших нет. Угроз сотрудникам полиции не было. Информация про пистолет не подтверждается, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Главка.

Отметим, что все это время вместе с водителем в машине была маленькая собачка. Что стало с ней после того, как нарушителя увезли в отделение, не уточняется. Судя по номерам, «Тойота» числится за 30-летним уроженцем Ростовской области.