Беглов заявил, что хорошо себя чувствует после ревакцинации

Самочувствие губернатора после ревакцинации - хорошее. Фото: пресс-служба администрации СПб

Губернатор Петербурга рассказал, как чувствует себя послед сделанной на днях повторной прививки от коронавируса. Тогда он объяснял важность ревакцинации наличием новых штаммов, которые легче пробивают защиту организма. 3 июля Александр Беглов посетил пункт вакцинации в одном из ТЦ города, а потом пообщался со СМИ.

- Я сам ревакцинацию прошел, чувствую себя хорошо. И даже по выходным, вот, работаю, - заявил журналистам губернатор во время объезда Московского района.

Также он похвалил управляющего торговым центром, который сделал прививку во время визита губернатора, тем самым показав пример арендаторам и посетителям ТЦ.

Напомним, что ревакцинация от коронавируса показана тем, кто привился или переболел более полугода назад. Массово ставить повторные прививки в Петербурге начнут с 5 июля.