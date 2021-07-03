Болельщик сборной Испании прыгнул с моста в воду, отмечая победу своей команды в Петербурге

Испанский фанат на радостях искупался в канале Грибоедова. Фото: "Мойка 78".

Болельщики сборной Испании, которая накануне обыграла швейцарцев в драматичном матче 1/4 финала Евро-2020, продолжают праздновать победу своей команды. Так, днем 3 июля на банковском мосту жители Петербурга заметили группу подвыпивших фанатов. Один из иностранцев сидел на перилах Банковского моста и через пару секунд сиганул в воду.

- До инцидента болельщик, шатаясь, сидел на перилах моста, общался со своей компанией и что-то кричал на испанском языке, - пишет «Мойка 78».

Плавающий в воде фанат даже остановил движение прогулочного катера. Капитан судна остановился и, в своеобразной манере, предложил иностранцу помощь: Ну что, тебя доставать, или сам дойдешь?». Испанец к тому времени уже выгреб к берегу и брел по колено в воде к лестнице. «Придурок», - итоге буркнул капитан катера и повез туристов дальше.

А за приключениями испанцев остались наблюдать случайные прохожие.

- Наверное он вчера поспорил: «Если обыграем Швейцарию, прыгну с моста», - предположили петербуржцы.