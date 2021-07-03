Больше 25 тысяч петербуржцев привито от коронавируса за сутки

Петербург перешагнул порог в 20 тысяч вакцинированных в сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установлен в Петербурге. За минувшие сутки, по данным Смольного, прививки сделали более 25 тысяч человек. Из них, что важно, 20 - первично. Это именно тот необходимый уровень, который должен помочь остановить третью волну ковида в городе. Ранее об этом говорил губернатор.

- За 2 июля в Петербурге первично было привито 20 595 человек. Вторую прививку сделали 5313 горожан. Всего в Северной столице вакцинировано 945 439 человек. Из них 722 168 - полностью закончили цикл вакцинации, - сообщает пресс-служба Смольного.

При этом в последние дни. на фоне ужесточения карантинных правил в Москве, на курортах Краснодарского край и в других регионах, петербуржцы активнее пошли прививаться. Как итог - очереди. Чтобы из избежать, будут открыты новые прививочные пункты.

С понедельника, 5 июля они откроются на базе поликлиники № 3 (Железноводская улица, 64), в КВД № 1 (Большой проспект Васильевского острова, 85), в Психоневрологическом диспансере №1 (Канареечная улица, 21), в Городских стоматологических поликлиниках № 2 и № 3.