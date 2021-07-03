Солист Little Big объяснил, почему группа больше не будет работать с «Пухляшом»

"Пухляш" больше не в танцах с Little Big. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургская группа Little Big прекращает сотрудничество с танцором Дмитрием Красиловым, получившим прозвище «Пухляш» и ставшим популярным после клипа Uno. Почему так произошло и чем занимается Красилов, рассказал солист группы Антон Лиссов.

- Мы сделали вместе несколько проектов - все, временная петля замкнулась. Он дальше там «развлекается». Что, брать его теперь на прицеп? У него своя жизнь, - заявил Лиссов в интервью YouTube- каналу Street Beat TV.

По словам солиста Little Big, Красилов «хапанул своего». Став популярным он почти перестал заниматься танцами, своим основным занятием.

- Он же танцор. Странно, что он сейчас занимается торговлей...бьет в какой-то гонг. Если бы он продолжил занимался танцами, было бы интереснее. Не знаю, что он сам себе думает, но мы «закрыли» эту историю, - отметил Лиссов.

Напомним, что с клипом Uno Little Big в 2020 году должны были представлять Россию на «Евровидении», но конкурс отменили из-за пандемии.