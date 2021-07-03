Парк Авиаторов благоустроят через два года

Пока что парк Авиаторов далек от идеального состояния. Фото: vk.com/parkaviatorov

Губернатор Петербурга пообещал привести в порядок парк Авиаторов. Об этом Александр Беглов заявил во время объезда Московского района. Вторая по территории после Парка Победы зеленая зона находится не в лучшем состоянии. Здесь полно мусора, а заявленный ранее проект благоустройства так и остался на бумаге.

- Мы расторгли договор с недобросовестным арендатором. Выделили деньги на инвентаризацию парка. В следующем году приступим к реконструкции, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного. - Парк должен быть красивым, историческим и современным. Мы научились уже эффективно осваивать общественные пространства. Реализуем этот проект с учетом мнения жителей района.

Ждать преображения парка придется два года. Сдать объект в готовом виде должны в 2023 году.

Напомним, что парк Авиаторов был разбит на месте старого аэродрома. В этом году ему исполняется 55 лет.