Последние новости в Санкт-Петербурге на 4 июля 2021 года: Рекорд по вакцинации, массовое ДТП с собачкой и самочувствие губернатора

Рекорд по прививкам в Петербурге - первично вакцинировались более 20 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру воскресенья, 4 июля 2021 года. Так, главными новостями стали известия связанные с коронавирусом. Для начала петербургские ученые заявили, что вакцинация от ковида станет плановой и будет проходить раз в год.

Потом губернатор Северной столицы съездил в крупный ТЦ Московского района, похвалил директора за сделанную прививку и рассказал, что сам чувствует себя хорошо после пройденной ревакцинации.

Кроме того, в Петербурге был установлен рекорд по сделанным прививкам. Первично вакцинировались 20,5 тысяч горожан. Плюс еще пять - вторично. Это тот необходимый уровень, о котором ранее заявляли в Смольном.

Другим заметным событием стали покатушки пьяного ростовчанина, который на джипе с собачкой гонял по КАДу а потом таранил машины в Стрельне. Мужчину повязали.

А вот Little Big наоборот, «развязались» с танцором-«Пухляшом». Причиной стало то, что Дмитрий Красилов забросил, собственно, танцы.