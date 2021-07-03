Варшавскую улицу пробьют до Обводного канала

Варшавскую продлят до Обводного канала. Фото: Яндекс.Карты.

Новый выезд из Московского района к Обводному каналу появится осенью нынешнего года. К 20 октября строители должны сдать продолжение Варшавской улицы на участке от Малой Митрофаньевской к Обводному.

- Продление Варшавской улицы позволит обеспечить транспортную доступность строящихся жилых кварталов в Адмиралтейском районе, - сообщает пресс-служба Смольного.

Участок длиной в 1,5 километра от Малой Митрофаньевской будет четырехполосным. Кроме укладки асфальта, подрядчик обустроит инженерные сети, установит дорожные знаки, выполнит дорожную разметку и благоустройство.

А в целом по проекту Варшавская улица должна быть продлена на участке от Благодатной до Обводного канала.