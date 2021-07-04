В Петербурге появилась уличная фреска на тему коронавируса и Евро-2020

В Петербурге создали фреску по мотивам Евро-2020 и коронавируса. Фото: instagram.com/urbanfresco

В Санкт-Петербурге появилась очередная фреска от уличных художников, в этот раз на тему коронавируса и Евро-2020. Героями изображения стали игроки Швейцарии и Испании, которые 2 июля боролись за выход в полуфинал на стадионе «Зенита». Напомним, именно эти художники ранее изобразили Бродского на улице Пестеля, но его оперативно уничтожили коммунальщики, что вызвало общественный резонанс. В этот раз они решили обратиться к самой актуальной теме.

- Вторая вирусная фреска пополнила экспозицию Музея стрит-арта Urbanfresco. Covid-19 на Euro-2020. Здоровые болельщики болеют за победу над вирусом. Матч в разгаре. Будьте здоровы! – написали авторы фрески в своем Instagram.

Добавим, что с четвертьфинала Евро-2020 футбол можно посмотреть на Дворцовой площади в Петербурге. Там открылась еще одна фан-зона. Ею, впрочем, остались крайне недовольны в Эрмитаже.