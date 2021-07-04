Краснокнижные ястребы-тетеревятники вывели рекордное потомство в Петербурге

Птенцов краснокнижного ястреба-тетеревятника заметили в Петербурге. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

В Санкт-Петербурге краснокнижные ястребы-тетеревятники дали рекордное потомство. Всего в Северной столице гнездится около пяти пар таких хищных птиц. Биологу Павлу Глазкову повезло встретиться с одной из семей. По словам специалиста, он увидел в 1,5-метровом гнезде четырех птенцов – это их максимально возможное количество.

А вот и гигантское гнездо. Птицы могут использовать его в течение 10 лет, постоянно достаривая. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

- Это говорит о том, что у сложившейся пары, скорее всего, большой опыт совместного выращивания потомства. Птенцы сейчас постоянно издают призывные жалобные крики, указывая родителям, где они, и что они проголодались, - пишет Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре» во «Вконтакте».

Всего в Северной столице около 5 пар таких птиц. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

К слову, питаются ястребы-тетеревятники голубями, воронами, галками, крысами, белками, полевками и временами дроздами и другими мелкими птицами. В городе этих хищных птиц можно увидеть зимой, поскольку они активно ищут пропитание.