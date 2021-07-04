Полиция задержала трех курьеров, продававших поддельные справки о коронавирусе в Петербурге

В Петербурге задержали трех курьеров, торговавших поддельными медсправками. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге задержали очередных курьеров, которые не стеснялись торговать поддельными медицинскими справками насчет коронавируса. Полицейские устроили «проверочные закупки» и поймали с поличным трех злоумышленников. Двое из них хотели продать справки о прохождении вакцинации от инфекции, а третий – об отсутствии COVID-19 у заказчика. В отношении одного из них уже возбудили уголовное дело.

- Статья - подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении двух других курьеров, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция продолжает выяснять организаторов данного нелегального бизнеса. Торговцам поддельными справками тем временем грозит до 1 года лишения свободы.