Пожар повышенной сложности тушат в коммуналке на Пионерской улице в Петербурге

Пожар произошел в коммунальной квартире на Пионерской улице. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/vw__passat_b3

Мощный пожар вспыхнул в коммунальной квартире на пятом этаже дома №37 на Пионерской улице в Санкт-Петербурге. Напуганные очевидцы сообщили о происшествии в МЧС в 09:03. На место оперативно приехали 55 спасателей на 14 единицах спецтехники. Судя по фотографиям в соцсетях, огонь распространился явно не на одну комнату. Это подтверждают и в МЧС.

Спасатели стараются локализовать огонь. Фото: СОЦСЕТИ

- В четырехкомнатной коммунальной квартире выгорели комната площадью 20 квадратных метров и коридор площадью 15 «квадратов». В 09:35 ранг пожара повысили до №2, - коротко сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По словам очевидцев, жильцов дома частично эвакуировали. Информации о пострадавших у спасателей МЧС пока что нет.