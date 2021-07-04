Более 41 тысячи петербуржцев проверили на коронавирус за минувшие сутки

В Петербурге за сутки проверили на коронавирус 41 118 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чуть более 41 тысячи жителей Санкт-Петербурга проверились на коронавирус за прошлый день, 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В последние дни более 20 тысяч горожан ежесуточно вакцинируются от инфекции. Стремительно растет и количество сделанных ПЦР-тестов.

- Кроме этого за минувшие сутки обработали 10 381 вызов по номеру 122, поступивший в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - добавляют в Смольном.

Но есть в Северной столице и те, кто торгует поддельными справками на отсутствие коронавируса. Утром воскресенья полиция отчиталась о задержании еще трех таких злоумышленников.