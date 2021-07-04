Спасатели МЧС локализовали пожар в коммуналке на Пионерской улице в Петербурге

В Петербурге локализовали пожар на Пионерской улице. Фото: СОЦСЕТИ

Спасателям МЧС удалось локализовать мощный пожар, разбушевавшийся в коммунальной квартире на Пионерской улице в Санкт-Петербурге. Напомним, там загорелись комната и коридор. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на место примчались 55 сотрудников МЧС. В итоге огонь распространился на 40 квадратных метров.

- Выгорела комната площадью 20 «квадратов», коридор, и перекрытия между квартирой и чердаком. В 10:00 пожар локализовали. Сведения по пострадавших сейчас уточняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Ранг сложности пожара снизили. Спасатели продолжают тушить огонь.