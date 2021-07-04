Жители деревни под Гатчиной случайно убили корову, пытаясь вытащить ее из колодца

Под Гатчиной корова провалилась в старый колодец и не выжила. Фото: vk.com/animal_rights_spb

В деревне Новое Хинкалово, что находится в Гатчинском районе Ленобласти, произошла локальная трагедия. Местные жители случайно убили корову, пытаясь вытащить ее из старого колодца. Животинка спокойно прогуливалась и пощипывала травку вдоль домов, но не заметила яму и провалилась в нее. Жители деревни звонили в МЧС, но, по их словам, те не приехали на место. В итоге выручать корову приехал волонтер отряда СК «Легион». Но было уже поздно.

- Ее тащили лебедкой, она соскочила на горло и корова задушилась! Глупо и бестолково пытались ее вытащить. В деревне я 25 лет живу, и никто не мог предположить, что засыпанный 10 лет назад колодец может быть опасен… Не было у нас опасных мест, - рассказала местная жительница Наталья в группе СК «Легион» во «Вконтакте».