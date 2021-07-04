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Общество4 июля 2021 11:50

В аэропорту Пулково задерживаются «южные» авиарейсы

Речь о самолетах в Сочи, Анталью и Симферополь
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В аэропорту Пулково сообщили о задержках "южных" рейсов.

В аэропорту Пулково сообщили о задержках "южных" рейсов.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Пулково задерживаются так называемые «южные» рейсы в воскресенье, 4 июля – два в Анталью и по одному в Сочи и Симферополь. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта. Желающие поскорее начать свой отпуск у моря жалуются на неудобства из-за задержки в соцсетях. «КП-Петербург» обратилась за комментарием в Пулково.

- Аэропорт в это воскресенье работает в штатном режиме. Задержки связаны с поздним прибытием самолетов в Пулково, - отметили в пресс-службе оператора Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Добавим, что задерживаются и два рейса в Москву.