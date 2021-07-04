Почти 1,8 тысячи жителей Петербурга заболели коронавирусом за прошлый день

В Петербурге за прошлый день заболели коронавирусом почти 1,8 тысячи человек. Рост заражений продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки коронавирус выявили у 1 784 человек. При этом за прошлый день выздоровел от инфекции 1 151 житель Северной столицы. Об этом сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф. К сожалению, не обошлось без смертей. Врачи зафиксировали 104 летальных исхода от COVID-19. Антирекорд, напомним, составляет 119 смертей.

- За все время пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге выявили 476 452 случая заражения инфекцией. Выздоровели 454 452 человека. Умерли 16 776 жителей, - сообщается на главном «коронавирусном» сайте.

Добавим, что за прошлый день в Петербурге проверили на COVID-19 более 41 тысячу человек.