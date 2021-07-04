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Происшествия4 июля 2021 12:17

Пожар вспыхнул в Усачевских банях в Петербурге

Горели пять квадратных метров в помещении сауны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Усачевских банях в Петербурге загорелось помещение сауны. Фото: vk.com/spb_today

В Усачевских банях в Петербурге загорелось помещение сауны. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге загорелись Усачевские бани, находящиеся в переулке Макаренко в Адмиралтейском районе. Все произошло в 11 часов утра. На место срочно вызвали спасателей МЧС. К счастью, с огнем быстро справились.

- Горела обстановка на площади в пять квадратных метров в помещении сауны. В 11:14 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Пожар тушили силами 20 спасателей и 5 единиц спецтехники.