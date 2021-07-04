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Происшествия4 июля 2021 12:54

Двое хулиганов с монтировками избили людей у бара в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту ожесточенного конфликта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Хулиганы с монтировками избили людей у бара в Ленобласти.

Хулиганы с монтировками избили людей у бара в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Двое крепких мужчин с монтировками избили людей, стоящих у бара «Виктория» на Волховской набережной в Киришах, что в Ленобласти. По словам женщины, обратившейся в полицию, злоумышленники приехали на место на оранжевом «Фольксвагене». Они выскочили из авто и накинулись на неприятелей, а после пару тумаков уехали прочь.

- Все произошло ночью с 3 на 4 июля. Рассматривается версия, что встрече предшествовал конфликт. Данные об автомобиле получены, личность водителя и пассажира установлены. Сейчас всю компанию разыскивают. Заявление в полицию написала женщина-очевидец, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.