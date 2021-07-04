В Петербурге врачи откачали подростка, выпившую 100 таблеток аспирина

В Петербурге спасли девочку, наглотавшуюся сотню таблеток аспирина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи сумели откачать 17-летнюю девушку, выпившую 100 таблеток аспирина. Все произошло 3 июля в Купчино. К счастью, о происшествии быстро сообщили в скорую помощь. Подростка госпитализировали и сумел поставить на ноги за сутки. Теперь ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Но это не единственная беда. Когда девочке стало лучше, она сбежала из больницы. Ее объявили в розыск.

- Ушла самостоятельно, втайне ото всех, когда ее переместили в 1-е отделение. Позже она позвонила обеспокоенной матери и сообщила, что едет домой. По факту инцидента проводится проверка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.