Труп мужчины обнаружили на баскетбольном щите у пляжа в Репино

В Петербурге у пляжа в Репино нашли повешенного мужчину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отдыхающие в Репино наткнулись на повешенного мужчину на баскетбольном щите недалеко от пляжа и знаменитой усадьбы русского художника. Страшная находка попалась на глаза шокированной женщине. Она как можно скорее сообщила в полицию. Отдых, понятное дело, был испорчен. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти.

- На вид мужчине 30 лет. Его личность сейчас устанавливают. Труп висел на баскетбольном щите на спортплощадке возле общественного туалета. Пока преждевременно говорить об обстоятельства смерти, рассматриваются все варианты, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.