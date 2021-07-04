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Дом. Семья4 июля 2021 15:15

Стадо коров преградило путь вице-губернатору Петербурга во время активного отдыха

Борис Пиотровский катался на велосипеде, но встретил неожиданных «попутчиков»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вице-губернатор Петербурга на время прервал велосипедную тренировку из-за стада коров. Фото: instagram.com/bpiotrovsky

Вице-губернатор Петербурга на время прервал велосипедную тренировку из-за стада коров. Фото: instagram.com/bpiotrovsky

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, курирующий в городе сферу культуры, встретил стадо коров во время активного отдыха по дороге из Курортного района в Ленобласть. Животные массово переходили дорогу и парализовали как автомобильное, так и велосипедное движение. Чиновник малость удивился неожиданным «попутчикам» и снял их на видео для своего Instagram.

- Непростая ситуация сложилась на дороге, - коротко прокомментировал происходящее Борис Пиотровский.

Коров активно подгоняли, чтобы они побыстрее перешли дорогу. В итоге вице-губернатор успешно отправился со своим другом дальше. Вряд ли он рассчитывал на эту паузу во время велосипедной тренировки, но что поделать – у животных свой распорядок дня!

Стадо коров перекрыло дорогу перед вице-губернатором Петербурга Борисом Пиотровским
Фото: instagram.com/bpiotrovsky