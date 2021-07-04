В порту Петербурга обнаружили 50 тонн апельсинов с личинками мухи

В петербургском морском порту обнаружили личинки в грузе с апельсинами. Фото: ursn.spb.ru

В морской порт Санкт-Петербурга прибыло 50 тонн апельсинов. Но есть нюанс – в двух партиях с фруктами приплыли и личинки насекомых. По предварительной информации, это детеныши средиземноморской плодовой мухи. Здесь им оказались не рады, поскольку это опасный карантинный объект.

- Заражение апельсинов подтвердили в результате лабораторных исследований сотрудники подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ». Известно, что грузы следовали из Египта и ЮАР и предназначались для двух предприятий оптовой торговли из Санкт-Петербурга и Краснодарского края, - передает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Цитрусовый груз в итоге не уничтожили, а обеззаразили по решению с собственником апельсинов.