Посетителей ТЦ «Мега Дыбенко» срочно эвакуировали

Под Петербургом эвакуировали ТЦ "Мега Дыбенко". Фото: vk.com/spb_today

В торговом центре «Мега Дыбенко», находящемся под Петербургом, объявили срочную эвакуацию днем в воскресенье, 4 июля. Об этом сообщили раздосадованные посетители в соцсетях. Всех, в том числе сотрудников ТЦ, попросили на выход. В большинстве случаев люди не стали дожидаться открытия и поехали по домам. Из-за этого на выезде возникли длинные пробки.

Вокруг ТЦ возникли пробки. Фото: "Яндекс.Карты"

- Возгорание, судя по всему, схватил охранник огнетушитель и побежал куда-то, - пишет очевидец Денис в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

По словам посетителей, которые остались ждать открытия ТЦ, после 16:30 туда запустили работников и попросили их занять свои места. В Instagram-аккаунте «Меги» пообещали оповестить о решении проблемы.