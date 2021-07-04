Жители разных районов Петербурга массово жалуются на борщевик

Борщевик есть не только в Красногвардейском районе, но и в других. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга который день массово жалуются в соцсетях на растущий борщевик. Опасное растение появляется в разных районах города, даже в самом центре, например, на Синопской набережной. Люди могут добиться удаления борщевика через портал «Наш Петербург» или управляющую компанию. Самостоятельно к растению лучше не приближаться, а то ожога не избежать, а в худшем случае – асфиксии.

Растение косят, но оно возвращается. Фото: СОЦСЕТИ

Где борщевика много, так это на Пискаревском проспекте. В конце июня его скосили на площади минимум в 1 тысячу квадратных метров. Предварительно его обработали химической смесью. В пресс-службе администрации Красногвардейского района поясняют, что других манипуляций пока быть не может.

Кто-то борется своими силами. Фото: СОЦСЕТИ

- Финансирование на кошение, выкапывание и обработку борщевика с использованием гербицидов в 2021 году не предусмотрено, - отметили в администрации и уточнили, что в местах массовых проходов людей гербициды все же используют.