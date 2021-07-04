Следующая неделя в Петербурге начнется с 30-градусной жары

30-градусная жара придет в Петербург в понедельник, 5 июля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге обещает быть жаркой следующая неделя. По информации Гидрометцентра, в среднем температура поднимется до +31 градусов. Дождь пойдет разве что ближе к выходным да и то кратковременный.

Что касается понедельника, 5 июля, то температура поднимется до +30 градусов по Цельсию. Осадков не будет, как и облаков. Ночью будет дуть слабый ветер, а днем умеренный.

- Температура воздуха ночью составит от +17 до +19 градусов, в окрестностях до +15. Днем от +28 до +30 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться, - отмечается на сайте ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Добавим, что в июле синоптики все же пообещали Северной столице ливни, которые придут за аномальной жарой.