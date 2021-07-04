Завершены поиски 8-летнего мальчика, пропавшего в Петербурге

В Петербурге завершили поиски 8-летнего мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге завершили поиски 8-летнего мальчика Миши, пропавшего средь бела дня в воскресенье, 4 июля. Напомним, об исчезновении ребенка сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». К поискам подключились и сотрудники полиции. Спустя несколько часов волонтеры сообщили радостную новость.

- Найден сотрудниками полиции. Жив! Благодарим всех за помощь, - кратко, но емко оповестили всех переживающих за ребенка людей в региональной группе «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

Обстоятельства пропажи мальчика и подробности поисков по традиции не указали. Главное, что его передали родным, о чем сошлись во мнении люди в комментариях.