Гуляющую медведицу с четырьмя медвежатами заметили в лесу в Ленобласти

В Нижне-Свирском заповеднике заметили медведицу с четырьмя детками. Фото: vk.com/n_svirsky

Медведица с четырьмя медвежатами попала в объектив фотоловушки в Нижне-Свирском заповеднике, находящемся в Ленобласти. Судя по записи, семейство косолапых быстренько пробежалось мимо елей и засветило только «хвостики». По словам зоологов, у бурой медведицы очень редко рождается четыре и более медвежат, так что все мы наблюдаем практически уникальное явление.

- На территории Нижне-Свирского заповедника лишь в 1980-х годах зафиксировали случай встречи такого многочисленного выводка. К сожалению, с того наблюдения не осталось фото- или видеосвидетельств, - рассказывают специалисты в группе заповедника во «Вконтакте».

Остается надеться, что у медвежьей семьи все сложится благополучно в будущем, и мама будет оберегать детей от всех невзгод и обеспечит их пропитанием. А научные сотрудники заповедника за этим проследят.