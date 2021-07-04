Две девушки в подгузниках развеселили пассажиров метро Петербурга

В метрополитене Петербурга пробежались две девушки в подгузниках. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Две девушки надели подгузники и пробежались по вагону метро в Санкт-Петербурге. Запись странного перформанса опубликовали в соцсети пассажиры подземки. К торговцам, музыкантам и даже Человекам-паукам в метро жители Северной столицы уже привыкли. А тут – что-то оригинальное.

- Я вонючка, я все маме расскажу. Я заберу твои игрушки! – перекрикивались друг с другом девушки в подгузниках.

При этом дамы снимали происходящее на телефон. Возможно, они создавали шуточные видео для «Тик-Тока». Многих пассажиров развеселило поведение дам. Но нашлись и те, кто возмутился, особенно в соцсетях – мол, деградация на лицо.