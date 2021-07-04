У лебедей Руслана и Людмилы родились четыре птенца в пруду на Пискаревском кладбище

В Петербурге лебеди Руслан и Людмила показали своих четырех птенцов. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

У лебедей Руслана и Людмилы из Ленинградского зоопарка родились четыре птенца. Малышей, покрытых серым пушком, заметил биолог Павел Глазков. Сейчас семейство обитает в пруду возле Пискаревского кладбища. Их с большой охотой фотографируют прохожие, благо лебеди-шипуны легко дружат с людьми.

Через пару месяцев малыши резко вырастут, но останутся серенькими. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

Как рассказывает Павел Глазков, детки Руслана и Людмилы будут снежно-белыми только на третий год жизни.

- Осенью птенцы размером будут, как их взрослые родители, но оперение их пока еще будет грязно-серое (вспомним сказку про «гадкого утенка»), - отмечает ученый на своей странице во «Вконтакте».

Горожане активно фотографируют семейство лебедей. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

Добавим, что лебеди-шипуны образуют пары на всю жизнь. В природе они живут до 25 лет. Партнера птицы меняют лишь в случае гибели одного из них.