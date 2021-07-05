Мальчик-иностранец потерялся во время матча ЕВРО-2020 в Петербурге

Росгвардейцы нашли юного болельщика, потерявшегося возле Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии помогли найти юного болельщика, потерявшегося возле стадиона. В воскресенье, 4 июля 2021 года, ребенок отстал от свои родителей при посещении одного из матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 возле стадиона из-за огромного количества людей. Осложняло все то, что мальчик был иностранец и не владел русским языком.

- Поиски, предпринятые родственниками, результатов не дали, тогда они обратилась к росгвардейцам. Ситуацию осложнило то, что мальчик не владеет русским языком. Патруль ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии передал по радиосвязи остальным сотрудникам информацию об инциденте и приметах ребенка, - рассказали в Росгвардии.

Вскоре, всего за считанные минуты, сотрудники вневедомственной охраны мальчика нашли и сопроводили к родителям. Мама ребенка выразила признательность росгвардейцам за оперативную помощь.