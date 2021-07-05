30-градусная жара вернется в Петербург 5 июля

Жара вернется в Петербург 5 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Недолго в Санкт-Петербурге была передышка от сильной жары. В понедельник, 5 июля 2021 года, она снова вернется. Согласно прогнозу синоптиков, в городе снова установится выше 30-ти градусов, при этом дождика можно и не ждать, в Петербурге небольшая засуха.

- Синоптическая ситуация в Северной столице по-прежнему будет формироваться под влиянием антициклона, медленно выходящего с севера в центральную часть Европейской России. Он сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду, а температурный фон окажется на 5-6 градусов выше своей климатической нормы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, днем в Петербурге будет плюс 29-31 градус, по Ленобласти плюс 27-32 градусов. Причем, жара приблизится к суточному рекорду для 5 июля, который для этого дня составляет плюс 31,8 градусов, и установлен ровно 80 лет назад.