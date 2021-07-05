Серийных налетчиков на банки в Петербурге отправили под суд

Серийных грабителей микрофинансовых организаций в Петербурге отправили под суд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге завершилось расследование о серийных ограблениях банков. В понедельник, 5 июля 2021 года, главное управление МВД по Северной столице и Ленинградской области рассказало, что отправило обвиняемых под суд. Все ограбления были совершены в марте.

- В марте 2021 года двое 22-летних парней из Владикавказа приехали в Петербурге, рассчитывая на быстрый заработок. Но работу, которая их бы устроила, не нашли. Тогда они решили поправить свое финансовое положение другим способом. 11 марта они напали на микрофинансовую организацию на Сенной площади, где похитили около 50 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

После, один из них отказался продолжать грабить, а второй парень 15 марта совершил налет сразу на три заведения. Около 9 часов утра он устроил ограбление в микрофинансовой организации на улице Уточкина, где забрал 20 тысяч рублей. После в 15:30 часов вынес из банка на Ефимова 5 тысяч рублей, спустя два часа еще 2 тысячи он вынес из организации на проспекте Маршала Жукова. Каждый раз парень пользовался ножом или пневматическим пистолетом.

Спустя три дня парней задержали на съемной квартире в Мурино. Им грозит по 10 лет тюрьмы.