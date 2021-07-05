Мощный пожар произошел в ангаре в Курортном районе Петербурга

В Сестрорецке произошел пожар в ангаре Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошел мощный пожар. Сообщение о возгорании на экстренный телефон спасателей поступил в 09:17 часов в понедельник, 5 июля 2021 года. Загорелся ангар в городе Сестрорецк. Сотрудники МЧС немедленно выехали на место.

- По предварительной информации происходит горение в ангаре по адресу, дом 15 на улице Аэродромная, город Сестрорецк, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Площадь, которую охватил огонь, пока что спасатели не сообщили. Из-за угрозы распространения в 09:28 часов пожару был присвоен номер 1БИС.

Сообщений о пострадавших пока не поступало. С огнем борются 17 спасателей и четыре единицы пожарной техники.