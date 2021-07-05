Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2021 9:57

Пожар охватил 450 "квадратов" цеха по деревообработке в Петербурге

Ранг возгорания повышен до №2 из-за угрозы распространения
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Огонь охватил цех по деревопереработке в Петербурге

Огонь охватил цех по деревопереработке в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Санкт-Петербурга повысило ранг пожара в Курортном районе города. В 9 часов утра 5 июля 2021 года стало известно о возгорании на улице Аэродромная в городе Сестрорецк. Изначально сообщалось, что горел ангар. Позже стало известно, что огонь охватил цех по деревообработке.

- По уточненной информации в цехе по деревообработке площадью 450 квадратных метров происходит горение по всей площади, - сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Сначала на место прибыли четыре спасательные машины и 17 сотрудников МЧС. В 9:41 часов из-за угрозы распространения огня на соседние здания ранг пожара был повышен до №2. На данный момент с огнем уже борются 47 человек личного состава МЧС и 12 единиц спецтехники.

Сообщений о пострадавших не поступало.